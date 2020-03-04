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Кечинов: если «Спартак» проиграет ЦСКА, сезон будет провален

Кечинов: если «Спартак» проиграет ЦСКА, сезон будет провален
Футбол / Кубок России 0

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями о предстоящем матче красно-белых с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России, который пройдёт сегодня, 5 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнётся в 19:30 мск.

«Кубок — это последний шанс для «Спартака» спасти сезон. В чемпионате будет трудно попасть в зону еврокубков. Если «Спартак» сегодня проиграет, сезон будет провален.

Я надеюсь, что Тедеско — хороший мотиватор. Но пока победа в двух дерби — это всё-таки стечение обстоятельств. Хотя хочется верить, что Тедеско – это тот тренер, который сможет правильно смотивировать команду и привести её к успеху.

Я надеюсь на победу «Спартака». Хочется видеть эту команду в еврокубках. Если «Спартак» сегодня победит, то следующий матч в Кубке, скорее всего, будет с «Зенитом». Он тоже получится сложным. Однако в Кубке осталось всего три шага до попадания в еврокубки, а в чемпионате их гораздо больше. Поэтому «Спартаку» надо отдать все силы на Кубок», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.

Как завершится матч Кубка России «Спартак» — ЦСКА?
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