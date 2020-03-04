Болельщик «Урала» пожелал «Шиннику» технического поражения. Он взял отпуск ради выезда

Болельщик «Урала» Роман Ведерников поделился эмоциями от переноса матча 1/4 финала Кубка России с «Шинником», о котором стало известно за несколько часов до стартового свистка.
«Матом сказать нельзя, да? Изначально я собирался на этот матч ещё после выхода в четвертьфинал Кубка, когда мы обыграли Тулу. Взял на работе отпуск, заранее купил билеты. В Ярославль приехал с отличным настроением. А по итогу что? Огород на поле, картошку хоть сажай. Возвращать билеты я не планирую, потому что их никто не вернёт. «Шиннику» желаю технического поражения, сами виноваты. «Уралу» — победы в Кубке», — сказал Ведерников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться сегодня, 4 марта, на стадионе «Шинник» в Ярославле. Начало встречи было назначено на 18:30 мск.
- 4 марта 2020
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