Фанат «Зенита» осуждён на семь суток за попытку отобрать флаг у болельщиков «Локомотива»

Поклонник «Зенита», который 29 февраля во время домашней встречи сине-бело-голубых с московским «Локомотивом» проник на гостевую трибуну и пытался отобрать флаг у фанатов «железнодорожников», приговорён судом к аресту на семь суток, штрафу в размере 12 тыс. рублей и запрету на посещение матчей в течение одного года, сообщает ТАСС.

Было установлено, что болельщик также схватил за ногу поклонника «Локомотива» и скинул его с ограждения. По словам осуждённого, он этого не делал, а флаг московской команды пытался сорвать из-за того, что фанаты «железнодорожников» выкрикивали оскорбления в адрес «Зенита».

Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Локомотив» завершился со счётом 0:0. Сине-бело-голубые, набрав 46 очков, возглавляют таблицу турнира, «железнодорожники» (35) занимают пятое место.