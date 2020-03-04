«Ахмат» — «Зенит»: составы команд на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и петербургского «Зенита» на матч 1/4 финала Кубка России. Встреча состоится сегодня, 4 марта, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ахмат»: Городов, Богосавац, Анхель, Семёнов, Ненахов, Глушаков, Сильва, Иванов, Бериша, Роши, Ильин.
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Сутормин, Ерохин, Малком, Ригони.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Павел Кукуян (Сочи).
В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В 6-м туре Российской Премьер-Лиги они не выявили победителя. Матч прошёл 17 августа и завершился со счётом 0:0.
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