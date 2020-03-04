«Урал» проведёт тренировку в Ярославле вместо перенесённого матча с «Шинником»
«Урал» проведёт тренировку в Ярославле вместо перенесённого матча 1/4 финала Кубка России с «Шинником», сообщает пресс-служба екатеринбургской команды на странице в «Твиттере».
Завтра, 5 марта, «Урал» покинет Ярославль и отправится в Сочи, где будет готовиться к ближайшему матчу Российской Премьер-Лиги.
Напомним, матч четвертьфинала Кубка России «Шинник» — «Урал» должен был состояться сегодня, 4 марта, на стадионе «Шинник» в Ярославле. Начало встречи было назначено на 18:30 мск. Российский футбольный союз (РФС) принял решение о переносе встречи из-за неудовлетворительного состояния поля в Ярославле. Дата и место проведения матча будут определены позднее.
Турнирная сетка Кубка России сезона-2019/2020.
Матч Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за состояния поля в Ярославле
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