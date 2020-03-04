Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Урал» проведёт тренировку в Ярославле вместо перенесённого матча с «Шинником»

«Урал» проведёт тренировку в Ярославле вместо перенесённого матча с «Шинником»
Футбол / Кубок России 0

«Урал» проведёт тренировку в Ярославле вместо перенесённого матча 1/4 финала Кубка России с «Шинником», сообщает пресс-служба екатеринбургской команды на странице в «Твиттере».

Завтра, 5 марта, «Урал» покинет Ярославль и отправится в Сочи, где будет готовиться к ближайшему матчу Российской Премьер-Лиги.

Напомним, матч четвертьфинала Кубка России «Шинник» — «Урал» должен был состояться сегодня, 4 марта, на стадионе «Шинник» в Ярославле. Начало встречи было назначено на 18:30 мск. Российский футбольный союз (РФС) принял решение о переносе встречи из-за неудовлетворительного состояния поля в Ярославле. Дата и место проведения матча будут определены позднее.

Турнирная сетка Кубка России сезона-2019/2020.

Матч Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за состояния поля в Ярославле
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020