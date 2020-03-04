Роналду вернулся в Турин, навестив мать, у которой случился инсульт

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся в Турин из Португалии, где он навестил свою маму Долореш, у которой случился инсульт.

Футболист уже находится в расположении клуба, тренируется в общей группе и вместе с партнёрами по команде готовится к матчу 27-го тура чемпионата Италии с «Болоньей», который запланирован на 8 марта.

«Ювентус», набрав 60 очков в 25 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» (34) — на 10-м месте.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 21 матче чемпионата Италии, забил 21 гол и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.