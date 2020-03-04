Роналду вернулся в Турин, навестив мать, у которой случился инсульт
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся в Турин из Португалии, где он навестил свою маму Долореш, у которой случился инсульт.
Футболист уже находится в расположении клуба, тренируется в общей группе и вместе с партнёрами по команде готовится к матчу 27-го тура чемпионата Италии с «Болоньей», который запланирован на 8 марта.
«Ювентус», набрав 60 очков в 25 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» (34) — на 10-м месте.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 21 матче чемпионата Италии, забил 21 гол и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
Роналду: моя мама находится в стабильном состоянии. Благодарю всех за поддержку
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