Кейн: сыграю на Евро-2020

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн выразил уверенность, что сможет выступить на чемпионате Европы 2020 года.
Напомним, Кейн получил повреждение в выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», который состоялся 1 января и завершился со счётом 1:0 в пользу «святых». Форвард был вынужден покинуть поле на 75-й минуте. Позже «Тоттенхэм» сообщил, что Кейн после разрыва мышцы задней поверхности левого бедра будет прооперирован.
«Я определённо ощущаю, что сыграю на чемпионате Европы. Если до начала турнира не произойдёт ничего страшного, я точно сыграю. Пока я не тренируюсь в общей группе, но много работаю в тренажёрном зале. Я становлюсь сильнее с каждым днём.
Я смогу играть уже через несколько недель. Не хочу предсказывать, к какому точно матчу вернусь на поле, но надеюсь, что это произойдёт в начале или в середине апреля», — приводит слова Кейна Evening Standard.
- 4 марта 2020
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