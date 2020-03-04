Сын Круиффа: в «Барселоне» царит полный хаос
Бывший полузащитник «Барселоны» Йорди Круифф, сын экс-игрока и тренера каталонского клуба Йохана Круиффа, поделился мнением о происходящем в стане каталонцев.
«Я полагаю, что одними из наиболее важных факторов, влияющих на «Барсу», являются шум в прессе и нестабильность в клубе. Не знаю, как происходит дело в „Реале“, но у них всё стабильно. А вот в „Барселоне“ царит полный хаос», — приводит слова Круиффа Sport.es.
Напомним, что в 26-м туре чемпионата Испании «Барселона» уступила «Реалу» в «эль-класико» со счётом 0:2. Каталонский клуб, набрав 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Лидером турнира является «Реал» (56). Следующий матч «Барселона» проведёт на своём поле с «Реалом Сосьедад» (7 марта).
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