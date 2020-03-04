Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сын Круиффа: в «Барселоне» царит полный хаос

Сын Круиффа: в «Барселоне» царит полный хаос
Футбол / Испания 0

Бывший полузащитник «Барселоны» Йорди Круифф, сын экс-игрока и тренера каталонского клуба Йохана Круиффа, поделился мнением о происходящем в стане каталонцев.

«Я полагаю, что одними из наиболее важных факторов, влияющих на «Барсу», являются шум в прессе и нестабильность в клубе. Не знаю, как происходит дело в „Реале“, но у них всё стабильно. А вот в „Барселоне“ царит полный хаос», — приводит слова Круиффа Sport.es.

Напомним, что в 26-м туре чемпионата Испании «Барселона» уступила «Реалу» в «эль-класико» со счётом 0:2. Каталонский клуб, набрав 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Лидером турнира является «Реал» (56). Следующий матч «Барселона» проведёт на своём поле с «Реалом Сосьедад» (7 марта).

Неймар — одна из главных целей «Барселоны». По правилам ФИФА отступные составят € 180 млн
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020