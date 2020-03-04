«Спартак» — ЦСКА: составы команд на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Спартака» и ЦСКА на матч 1/4 финала Кубка России. Встреча состоится сегодня, 4 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Бакаев, Джикия, Понсе, Кутепов, Крал, Зобнин, Соболев, Рассказов.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Карпов, Дивеев, Набабкин, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Влашич, Чалов.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (все — Москва).



В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В 6-м туре Российской Премьер-Лиги победу одержали красно-белые. Матч прошёл 19 августа и завершился со счётом 2:1.