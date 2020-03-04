Широков: что нужно было есть и пить, чтобы принять поле в Ярославле?

Бывший футболист сборной России Роман Широков раскритиковал делегата матча 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал», который вчера принял поле стадиона в Ярославле.
«Делегат матча „Шинник“ — «Урал», что нужно было вчера есть и пить, чтобы с утра принять «поле»?» — написал Широков в своём «твиттере».
Напомним, что матч между «Шинником» и «Уралом» был перенесён из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле.
Ранее пресс-служба «Урала» опубликовала фотографии, на которых показано состояние поля стадиона «Шинник» в Ярославле. На снимках видно, что на определённых участках поля отсутствует газон. Вместо травы там песок, на котором остаются следы.
Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться сегодня, 4 марта. Начало встречи было назначено на 18:30 мск.
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