Матчи итальянской Серии А могут пройти без зрителей из-за коронавируса

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что оставшиеся в сезоне-2019/20 матчи чемпионата страны могут пройти без зрителей из-за коронавируса.



«Чемпионат продолжается, но мы движемся к тому, чтобы проводить все матчи без зрителей. Мы постараемся не прерывать спортивные мероприятия, при этом защищая здоровье населения», — приводит слова Спадафоры Football Italia.



Напомним, ранее из-за угрозы распространения коронавируса было решено провести некоторые матчи 26-го тура Серии А без зрителей. Позже эти встречи были перенесены на 13 мая.



Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончались более 3000 человек. При этом из заболевших выздоровели более 45 тыс. 27 февраля стало известно, что в Италии новый коронавирус был впервые обнаружен у профессионального футболиста.

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