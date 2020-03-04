Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матчи итальянской Серии А могут пройти без зрителей из-за коронавируса

Матчи итальянской Серии А могут пройти без зрителей из-за коронавируса
Футбол / Италия 0

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что оставшиеся в сезоне-2019/20 матчи чемпионата страны могут пройти без зрителей из-за коронавируса.

«Чемпионат продолжается, но мы движемся к тому, чтобы проводить все матчи без зрителей. Мы постараемся не прерывать спортивные мероприятия, при этом защищая здоровье населения», — приводит слова Спадафоры Football Italia.

Напомним, ранее из-за угрозы распространения коронавируса было решено провести некоторые матчи 26-го тура Серии А без зрителей. Позже эти встречи были перенесены на 13 мая.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончались более 3000 человек. При этом из заболевших выздоровели более 45 тыс. 27 февраля стало известно, что в Италии новый коронавирус был впервые обнаружен у профессионального футболиста.

Матч Кубка Италии «Наполи» — «Интер» перенесён из-за коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020