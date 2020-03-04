Дюков: если бы не вчерашняя тренировка «Шинника», матч с «Уралом» мог бы состояться

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал перенос четвертьфинального матча Кубка России «Шинник» — «Урал» из-за неготовности поля стадиона в Ярославле.
«Поле подготовили так, как подготовили. Если бы не вчерашняя тренировка «Шинника», матч с «Уралом» мог бы состояться.
Поля РПЛ находятся в прекрасном состоянии, что касается ФНЛ, есть время подготовить поля. Работа ведётся, не было сигналов, что есть ещё какие-то проблемы», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
Напомним, пресс-служба «Урала» опубликовала фотографии, на которых показано состояние поля стадиона «Шинник» в Ярославле. На снимках видно, что на определённых участках поля отсутствует газон. Вместо травы там песок, на котором остаются следы.
Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться сегодня, 4 марта. Начало встречи было назначено на 18:30 мск.
- 4 марта 2020
-
20:17
-
20:06
-
19:59
-
19:49
-
19:45
-
19:42
-
19:39
-
19:31
-
19:21
-
19:06
-
19:04
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:46
-
18:43
-
18:33
-
18:32
-
18:19
-
17:55
-
17:48
-
17:37
-
17:30
-
17:28
-
17:08
-
17:07
-
17:07
-
17:06
-
16:51
-
16:50
-
16:39
-
16:30
-
16:17
-
16:17
-
16:07