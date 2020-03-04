Дюков: если бы не вчерашняя тренировка «Шинника», матч с «Уралом» мог бы состояться

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал перенос четвертьфинального матча Кубка России «Шинник» — «Урал» из-за неготовности поля стадиона в Ярославле.



«Поле подготовили так, как подготовили. Если бы не вчерашняя тренировка «Шинника», матч с «Уралом» мог бы состояться.



Поля РПЛ находятся в прекрасном состоянии, что касается ФНЛ, есть время подготовить поля. Работа ведётся, не было сигналов, что есть ещё какие-то проблемы», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

Напомним, пресс-служба «Урала» опубликовала фотографии, на которых показано состояние поля стадиона «Шинник» в Ярославле. На снимках видно, что на определённых участках поля отсутствует газон. Вместо травы там песок, на котором остаются следы.



Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться сегодня, 4 марта. Начало встречи было назначено на 18:30 мск.