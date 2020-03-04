Дюков: в марте планируем подписать новый контракт с Черчесовым

Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда будет продлён контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.



«Обсуждалась подготовка национальной сборной к Евро-2020. В марте планируем подписать контракт с главным тренером», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под руководством 56-летнего специалиста российская национальная команда дошла до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира, который состоялся в 2018 году. Также Россия вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, где попала в группу В вместе с национальными сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Стартовый матч на турнире россияне проведут 13 июня с Бельгией.