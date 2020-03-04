Авен: ожидания от дерби оптимистичные. Будем надеяться на победу «Спартака»

Известный бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка России между красно-белыми и ЦСКА.

«Ожидания от дерби оптимистичные. Будем надеяться на победу «Спартака», — передаёт слова Авена корреспондент „Чемпионата“ Павел Левкович.

Встреча состоится сегодня, 4 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (все — Москва).



В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В 6-м туре Российской Премьер-Лиги победу одержали красно-белые. Матч прошёл 19 августа и завершился со счётом 2:1.