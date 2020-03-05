Когда уволят Егорова? Где берут новостников? За что тебя забанили? Спроси у «Чемпионата»!
11 марта 2020 года у «Чемпионата» день рождения. Да не простой, а юбилей. Нашему (и вашему, конечно) сайту исполняется 15 лет – настоящий праздник без единой слезы на глазах. И вот в честь этого события мы готовы ещё шире открыть свою душу. А конкретно — ответить на 15 любых вопросов. Без цензуры.
Обо всём, что волнует и мучит. Мешает жить и не даёт спать. Запретных тем нет – просто задай вопрос в комментариях к этой новости и укажи (если хочешь) «чемпионатовца», который должен на него ответить. Мы отберём лучшие вопросы – острые, крутые, весёлые и необычные. И 11 марта, в наш день рождения, ответим на них в искренней статье.
И да, Егоров не отвертится. Осталось только спросить!
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