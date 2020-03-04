Фанаты «Спартака» изобразили на баннере отрезанную голову коня

Болельщики «Спартака» вывесили баннер с отрезанной головой коня на матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (в настоящий момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).
«Предложение, от которого невозможно отказаться», — гласит надпись на баннере, на котором также изображены трофей Кубка России и лицо дона Корлеоне — персонажа кинофильма „Крёстный отец“.
Матч «Спартак» — ЦСКА проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ему помогают ассистенты Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (все — Москва).
В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В 6-м туре Российской Премьер-Лиги победу одержали красно-белые. Матч прошёл 19 августа и завершился со счётом 2:1.
- 4 марта 2020
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