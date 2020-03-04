«Спартак» — ЦСКА: Понсе удвоил преимущество красно-белых

В матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» принимает ЦСКА. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. К 16-й минуте красно-белые ведут в счёте — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте матча нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе получил мяч в штрафной в окружении трёх защитников, обошёл их с помощью пары ложных движений и пробил из центра штрафной мимо голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, отправив мяч в сетку.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду входят ассистенты Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (все — Москва).



В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В 6-м туре Российской Премьер-Лиги победу одержали красно-белые. Матч прошёл 19 августа и завершился со счётом 2:1.