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Часть фанатов до сих пор не может попасть на матч «Спартак» — ЦСКА

Часть фанатов до сих пор не может попасть на матч «Спартак» — ЦСКА
Футбол / Кубок России 0

Часть болельщиков до сих пор не может попасть на стадион «Открытие Арена» на матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА (в настоящий момент счёт 2:1, идёт 1-й тайм).

Перед стадионом находится большое количество фанатов.

Матч «Спартак» — ЦСКА проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ему помогают ассистенты Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (все — Москва).

В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В 6-м туре Российской Премьер-Лиги победу одержали красно-белые. Матч прошёл 19 августа и завершился со счётом 2:1.

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