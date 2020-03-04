Часть фанатов до сих пор не может попасть на матч «Спартак» — ЦСКА

Часть болельщиков до сих пор не может попасть на стадион «Открытие Арена» на матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА (в настоящий момент счёт 2:1, идёт 1-й тайм).

Перед стадионом находится большое количество фанатов.

Матч «Спартак» — ЦСКА проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ему помогают ассистенты Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (все — Москва).



В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В 6-м туре Российской Премьер-Лиги победу одержали красно-белые. Матч прошёл 19 августа и завершился со счётом 2:1.