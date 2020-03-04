«Спартак» — ЦСКА: Ахметов сравнял счёт

В матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» принимает ЦСКА. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. К перерыву счёт равный — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В компенсированное время первого тайма полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сравнял счёт, пробив низом от линии штрафной в ворота голкипера «Спартака» Александра Максименко.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду входят ассистенты Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (все — Москва).



В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В 6-м туре Российской Премьер-Лиги победу одержали красно-белые. Матч прошёл 19 августа и завершился со счётом 2:1.