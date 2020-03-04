В «Зените» прокомментировали инцидент со столкновением фанатов в матче с «Ахматом»

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала инцидент из матча 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» (2:1). В конце основного времени болельщики грозненской команды направились к гостевому сектору, так как фанаты «Зенита» разделись до пояса.
«На гостевой трибуне «Зенита» отдельные болельщики оголили торс, это было воспринято как акт неуважения у принимающей стороны. Излишняя эмоциональность и недопонимание привели к выбеганию болельщиков грозненской команды на дорожки к гостевой трибуне. Оперативно сработала служба безопасности «Ахмат Арены», погасив возможный конфликт ещё в зачатке, инцидент был исчерпан. Болельщикам абсолютно всех команд нужно всегда с уважением относиться к традициям друг друга. Клубы находятся в тесном контакте, а с нарушителями с обеих сторон будет проведена индивидуальная работа», — говорится в заявлении пресс-службы.
- 4 марта 2020
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