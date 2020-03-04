Левитин высказался о работе попечительского совета РФС

Помощник президента России Игорь Левитин рассказал о работе попечительского совета Российского футбольного союза (РФС).
«Очень полезное мероприятие. Наравне со спортивными, футбольными профессионалами участвуют федеральные органы, министры, администрация президента. Мы можем координировать планы футбольного союза с теми поручениями, которые были у президента.
Мы сегодня приняли стратегию развития футбола. Там есть по ней замечания, но тем не менее там очень много сделано полезных вещей с точки зрения работы в регионах. Это то, чего раньше не было. Массовый футбол — это регионы. На мой взгляд, стратегия это учитывает», — приводит слова Левитина «РБК-Спорт».
Напомним, попечительский совет РФС был образован летом прошлого года. Инициаторами его создания стали совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон и президент союза Александр Дюков.
- 4 марта 2020
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