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Левитин высказался о работе попечительского совета РФС

Левитин высказался о работе попечительского совета РФС
Футбол / РПЛ 0

Помощник президента России Игорь Левитин рассказал о работе попечительского совета Российского футбольного союза (РФС).

«Очень полезное мероприятие. Наравне со спортивными, футбольными профессионалами участвуют федеральные органы, министры, администрация президента. Мы можем координировать планы футбольного союза с теми поручениями, которые были у президента.

Мы сегодня приняли стратегию развития футбола. Там есть по ней замечания, но тем не менее там очень много сделано полезных вещей с точки зрения работы в регионах. Это то, чего раньше не было. Массовый футбол — это регионы. На мой взгляд, стратегия это учитывает», — приводит слова Левитина «РБК-Спорт».

Напомним, попечительский совет РФС был образован летом прошлого года. Инициаторами его создания стали совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон и президент союза Александр Дюков.

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