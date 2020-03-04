Брестское «Динамо» стало обладателем Суперкубка Беларуси

В матче за Суперкубок Беларуси брестское «Динамо» встречалось с солигорским «Шахтёром». Игра прошла в Минске и завершилась победой брестской команды со счётом 2:0.



Голами в составе победителей отметились футболисты Габи Кики и Павел Савицкий. В начале второго тайма вторую жёлтую карточку получил нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский, однако это не помешало команде удержать победу.



Таким образом, брестское «Динамо» стал обладателем Суперкубка Беларуси. Клуб из Бреста выиграл матч за Суперкубок страны третий раз подряд. Напомним, брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси в сезоне 2019 года. Ранее лучшим результатом сине-белых в Высшей лиге были бронзовые медали, завоёванные в 1992 году.