«Спартак» — ЦСКА: Понсе удалён за две жёлтые карточки
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе был удалён в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (в данный момент счёт 2:2, идёт дополнительное время).
Форвард получил первую жёлтую карточку в середине второго тайма, а затем был повторно предупреждён на 104-й минуте.
Матч «Спартак» — ЦСКА проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону, помогают ему ассистенты Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (все — Москва).
В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В 6-м туре Российской Премьер-Лиги победу одержали красно-белые. Матч прошёл 19 августа и завершился со счётом 2:1.
Матч Кубка России «Спартак» — ЦСКА приостановлен из-за дыма
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