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Бакаев получил сотрясение мозга в матче Кубка России «Спартак» — ЦСКА

Бакаев получил сотрясение мозга в матче Кубка России «Спартак» — ЦСКА
Футбол / Кубок России 0

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев был заменён в перерыве матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА из-за травмы, сообщил корреспондент Нобель Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».

По информации источника, хавбек не смог продолжить встречу из-за сотрясения мозга. Напомним, вместо Бакаева на поле вышел нидерландский полузащитник Гус Тиль.

Матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — ЦСКА.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону, помогают ему ассистенты Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (все — Москва).

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