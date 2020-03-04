Бакаев получил сотрясение мозга в матче Кубка России «Спартак» — ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев был заменён в перерыве матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА из-за травмы, сообщил корреспондент Нобель Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».



По информации источника, хавбек не смог продолжить встречу из-за сотрясения мозга. Напомним, вместо Бакаева на поле вышел нидерландский полузащитник Гус Тиль.



Матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — ЦСКА.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону, помогают ему ассистенты Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (все — Москва).