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«Спартак» сыграет с «Зенитом» в 1/2 финала Кубка России

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в 1/2 финала Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых в дополнительное время со счётом 3:2. Ранее в другом четвертьфинальном матче Кубка России «Зенит» обыграл на выезде грозненский «Ахмат» в дополнительное время — 2:1.

Таким образом, «Спартак» и «Зенит» вышли в 1/2 финала Кубка России. Согласно турнирной сетке красно-белые сыграют с петербургским клубом в полуфинале турнира. Игра состоится 23 апреля. В другом полуфинале сыграют победители противостояний «Шинник» — «Урал» и «Химки» — «Торпедо».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив». Лидерами по количеству трофеев также являются «железнодорожники», на их счету 8 выигранных Кубков.

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