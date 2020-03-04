Хусаинов: игрок ЦСКА играл рукой, а не мяч в неё попал. Это пенальти

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорные эпизоды матча 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА (3:2).

«Игрок ЦСКА играл рукой, а не мяч в неё попал. Это пенальти. Вторая жёлтая карточка Понсе — это провокация со стороны Карпова. Тот сначала его толкнул. А Понсе рукой не попал ему в лицо», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена». Спартаковцы забили два гола в начале встречи, отличились Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе. «Армейцы» сумели отыграться ещё в первом тайме благодаря голам Игоря Дивеева и Ильзата Ахметова. Основное время завершилось вничью, и матч перешёл в овертайм. Красно-белые остались вдесятером из-за удаления Понсе, но сумели вырвать победу благодаря голу Джордана Ларссона на 107-й минуте.