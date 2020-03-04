Авен — о победе «Спартака»: игра команды осмысленная, вертикальная, умная, со страстью

Известный бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен прокомментировал победу красно-белых в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2).

«Лучшая игра. Такие эмоции и старания — это на долгое время. Судья, мне кажется, был не всегда объективен. Мне так кажется, ведь я болельщик «Спартака». То удовольствие, которое мы получили сегодня, мы никогда не получали. Игра у «Спартака» осмысленная, вертикальная, умная, со страстью. Такого давно не было. Конечно, Бакаев очень важен», — передаёт слова Авена корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена». Спартаковцы забили два гола в начале встречи, отличились Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе. «Армейцы» сумели отыграться ещё в первом тайме благодаря голам Игоря Дивеева и Ильзата Ахметова. Основное время завершилось вничью, и матч перешёл в овертайм. Красно-белые остались вдесятером из-за удаления Понсе, но сумели вырвать победу благодаря голу Джордана Ларссона на 107-й минуте.