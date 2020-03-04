Корнаухов: Тедеско побежал после свистка к Гончаренко, пошла провокация

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Олег Корнаухов прокомментировал скандальный эпизод, случившийся после финального свистка матча 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко отказался пожать руку наставнику красно-белых Доменико Тедеско.
«Это колоссальные эмоции. Было очень много спорных моментов, которых мы не видели. На видео не попал эпизод, как Тедеско побежал к Гончаренко. Он побежал на рывке после свистка. Обычно же тренеры подходят спокойно, а здесь рывок. Когда такие эмоции и идёт провокация с другой стороны...» — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, встреча «Спартака» и ЦСКА завершилась победой подопечных Тедеско со счётом 3:2. Победный гол (мяч на счету Джордана Ларссона) команда забивала уже в меньшинстве — на 103-й минуте был удалён Эсекьель Понсе.
За выход в финальный матч соревнований «Спартак» поспорит с «Зенитом».
- 4 марта 2020
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