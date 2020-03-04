Дмитрий Черышев — о поведении Гончаренко: это некрасиво, нужно уметь проигрывать

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал скандальный эпизод, случившийся в после финального свистка матча 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко отказался пожать руку наставнику красно-белых Доменико Тедеско.



«Это некрасиво. Нужно уметь как выигрывать, так и проигрывать» — заявил Черышев в эфире «Матч ТВ».



Напомним, встреча «Спартака» и ЦСКА завершилась победой подопечных Тедеско со счётом 3:2. Победный гол (мяч на счету Джордана Ларссона) команда забивала уже в меньшинстве — на 103-й минуте был удалён Эсекьель Понсе.



За выход в финальный матч соревнований «Спартак» поспорит с «Зенитом», который в параллельном матче обыграл «Ахмат» (2:1).

Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после окончания матча «Спартак» — ЦСКА