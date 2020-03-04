Тедеско — о победе над ЦСКА: думаю, фанаты обеих команд получили громадное удовольствие

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу команды в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2).

«Мы счастливы, что прошли в полуфинал. Это была очень тяжёлая игра против сильного соперника, вместившая в себя всё, что только можно. Думаю, болельщики обеих команд получили громадное удовольствие. Фантастика! Мы могли забить больше, создали множество возможностей, при 2:0 были моменты для третьего гола. После этого сделали несколько подарков сопернику, на ровном месте пропустили второй гол… Выбили мяч в центр, вместо того чтобы выбить на фланг. Соперник оказался первым в подборе и сравнял счёт.



Что касается самоотдачи и сил, то команда прекрасно себя показала и в основное время, и в дополнительное. Исход матча не был известен до последнего. Могли выиграть, могли проиграть. Счастлив, что в итоге победили и прошли в полуфинал.



Мы анализировали соперника и видели его проблемы при чужих быстрых атаках. Но это лишь часть нашего плана. В целом ЦСКА, как вы видели, старался запирать нас на нашем правом фланге. У Рассказова и Кутепова самое большое количество касаний. Мы и они действовали по одинаковым схемам — 3-5-2. При таком футболе сложно найти пространство. Игра свелась к тому, что две команды нейтрализовали друг друга. Поэтому было так много длинных передач. ЦСКА тоже ведь забил второй гол после заброса и отскока», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.