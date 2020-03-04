Гончаренко: по мне, судейство в матче «Спартак» — ЦСКА было отличное

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил работу бригады арбитров во главе с Сергеем Ивановым в матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (2:3).



«Что значит — было спорное удаление в эпизоде с Понсе? По мне, была такая же отмашка, как в первом эпизоде Карпова и Понсе. По мне, судейство сегодня было отличное! Арбитр не мешал играть, и это главное», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена». Спартаковцы забили два гола в начале встречи, отличились Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе. «Армейцы» сумели отыграться ещё в первом тайме благодаря голам Игоря Дивеева и Ильзата Ахметова. Основное время завершилось вничью, и матч перешёл в овертайм. Красно-белые остались вдесятером из-за удаления Понсе, но сумели вырвать победу благодаря голу Джордана Ларссона на 107-й минуте.