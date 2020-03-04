Бабаев: «Спартаку» повезло, наверное, чуть больше

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал поражение команды в матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (2:3).



«Хорошая игра. Жаль, что проиграли. «Спартаку» повезло, наверное, чуть больше. Это дерби. Понятно, что мы расстроены, но болельщикам, наверное, игра понравилась.

Судейство не комментирую.

Гончаренко отказался пожать руку Тедеско? Я не видел этого эпизода», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена». Спартаковцы забили два гола в начале встречи, отличились Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе. «Армейцы» сумели отыграться ещё в первом тайме благодаря голам Игоря Дивеева и Ильзата Ахметова. Основное время завершилось вничью, и матч перешёл в овертайм. Красно-белые остались вдесятером из-за удаления Понсе, но сумели вырвать победу благодаря голу Джордана Ларссона на 107-й минуте.