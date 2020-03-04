Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бабаев: «Спартаку» повезло, наверное, чуть больше

Бабаев: «Спартаку» повезло, наверное, чуть больше
Футбол / Кубок России 0

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал поражение команды в матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (2:3).

«Хорошая игра. Жаль, что проиграли. «Спартаку» повезло, наверное, чуть больше. Это дерби. Понятно, что мы расстроены, но болельщикам, наверное, игра понравилась.

Судейство не комментирую.

Гончаренко отказался пожать руку Тедеско? Я не видел этого эпизода», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена». Спартаковцы забили два гола в начале встречи, отличились Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе. «Армейцы» сумели отыграться ещё в первом тайме благодаря голам Игоря Дивеева и Ильзата Ахметова. Основное время завершилось вничью, и матч перешёл в овертайм. Красно-белые остались вдесятером из-за удаления Понсе, но сумели вырвать победу благодаря голу Джордана Ларссона на 107-й минуте.

Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после окончания матча «Спартак» — ЦСКА
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020