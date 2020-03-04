Мостовой не считает победу «Спартака» над ЦСКА заслугой Тедеско

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги четвертьфинального матча Кубка России, в котором красно-белые обыграли ЦСКА — 3:2.
«Всё в сегодняшнем матче было здорово. А главное — «Спартак» победил. Самое особенное в матче — проход красно-белых в полуфинал. Интрига сохранялась до последнего. Нельзя сказать, что «Спартак» был на голову сильнее ЦСКА. Игра получилась равной, после удаления Понсе «Спартаку» стало «хуже», но они смогли забить.
Победа — это заслуга футболистов и болельщиков. Заслуга Тедеско? А что тогда — Гончаренко плохой тренер?
Судейство довольно неоднозначное. Сначала арбитр правильно делал, что не давал карточек, а потом — не знал, кому давать. Мяч в руку Дивеева попал случайно, такое есть в правилах. А второй жёлтой явно не было», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 4 марта 2020
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