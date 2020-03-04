Тедеско: арбитры сказали, что пенальти в ворота ЦСКА не было. Пришлось это принять

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о судействе в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2).

«Не могу сказать точно, что произошло в эпизоде с рукой. Единственное, что я сделал, — попросил арбитров посмотреть эпизод. Они сказали мне, что посмотрели, пенальти не было. Оставалось лишь принять это. Что касается Понсе, то тяжело терять такого игрока при таком ходе игры. Более того, мы уже готовили его замену, вместо него должен был выйти Мирзов. Возможно, там и была жёлтая, не знаю. Но для нас это было очень тяжело.



После удаления сказал Ларссону, чтобы ребята проявили терпение, ждали момент, который обязательно появится. Игра на самом деле не сильно для нас поменялась, структура осталась такой же — 5-3-1. Единственное, прессинговать мы стали усилиями не двух нападающих, а при помощи восьмёрки. Отдельное спасибо Роме Зобнину, который играл с простудой, Гусу Тилю, прекрасно вышедшему на замену, Алексу Кралу. Да всем! Они сохраняли компактность до последнего, прессинговали. Это не моя победа, а заслуга ребят», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.