Грушевский: выигранный четвертьфинал — не повод праздновать так, будто это победа в Кубке

Известный пародист, актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (2:3).



«Матч был огненным. Когда меня перед игрой ваш коллега спросил, ожидаю ли я повторения кубкового матча 2011 года, который закончился со счётом 3:3, я посмеялся. Вы знаете, а ведь этот матч мог закончиться с таким же счётом.



Рад, что команда вернулась в игру в первом тайме. Стоит отметить, что у спартаковцев было больше голевых моментов, особенно в первом тайме. Нехорошая мысль промелькнула, когда за вторую жёлтую карточку Понсе покинул поле. По повтору мне показалось, что не было нарушения. Это, конечно, не внутрироссийское дело, но такие моменты заставляют задуматься о том, что и вторую жёлтую тоже должен просматривать VAR. На мой взгляд, грамотно было бы в таких случаях подстраховываться. У Шкурина было два отличных момента, но забить Илья не смог. В свою очередь у «Спартака» тоже был отличный момент в конце, но Акинфеев фантастический сейв совершил. Шикарный матч с заслуженным итогом.



Я сейчас вижу, как спартаковцы совершают круг почёта. Вот это они зря делают: выигранный четвертьфинал, даже у самого принципиального соперника, — не повод праздновать так, будто это была победа в Кубке», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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