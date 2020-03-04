Жирков — о победе над «Ахматом»: выигрывать всегда хорошо, а в Грозном — особенно

Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал победу своей команды в четвертьфинальном матче Кубка России над «Ахматом» — 2:1. Сам 36-летний футболист, выйдя на замену, стал автором результативной передачи и победного гола.



«Вышли в следующий раунд, выиграли. здесь всегда непросто играть, поэтому все хорошо. Мой гол? Так же, как и в игре со «Спартаком» ко мне выскочил мяч, и я просто решил пробить. С правой ноги. Нечасто получается!



До последней минуты было опасно у наших ворот. Последний удар, когда Миша Кержаков поймал мяч, был очень опасен.



Полуфинал Кубка? Выигрывать всегда хорошо, а здесь — особенно. Вдвойне приятно. Три игры без побед в Грозном я точно помню. И с Луческу проигрывали, и потом… Всегда тяжело играть здесь», — цитирует Жиркова официальный сайт питерского клуба.



За выход в финальный матч соревнований «Зенит» поспорит с московским «Спартаком», который со счётом 3:2 обыграл ЦСКА.

Гол Жиркова вывел «Зенит» в полуфинал Кубка России