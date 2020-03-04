Жирков — о победе над «Ахматом»: выигрывать всегда хорошо, а в Грозном — особенно

Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал победу своей команды в четвертьфинальном матче Кубка России над «Ахматом» — 2:1. Сам 36-летний футболист, выйдя на замену, стал автором результативной передачи и победного гола.
«Вышли в следующий раунд, выиграли. здесь всегда непросто играть, поэтому все хорошо. Мой гол? Так же, как и в игре со «Спартаком» ко мне выскочил мяч, и я просто решил пробить. С правой ноги. Нечасто получается!
До последней минуты было опасно у наших ворот. Последний удар, когда Миша Кержаков поймал мяч, был очень опасен.
Полуфинал Кубка? Выигрывать всегда хорошо, а здесь — особенно. Вдвойне приятно. Три игры без побед в Грозном я точно помню. И с Луческу проигрывали, и потом… Всегда тяжело играть здесь», — цитирует Жиркова официальный сайт питерского клуба.
За выход в финальный матч соревнований «Зенит» поспорит с московским «Спартаком», который со счётом 3:2 обыграл ЦСКА.
- 4 марта 2020
-
23:33
-
23:27
-
23:27
-
23:22
-
23:18
-
23:12
-
23:09
-
23:07
-
23:01
-
23:01
-
22:58
-
22:56
-
22:54
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:36
-
22:35
-
22:31
-
22:29
-
22:24
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:07
-
21:57
-
21:54
-
21:48
-
21:46
-
21:35
-
21:08