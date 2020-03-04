Иванович: вышли в полуфинал благодаря Жиркову. Он молодец

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу своей команды в четвертьфинальном матче Кубка России над «Ахматом» — 2:1.
«Думаю, мы сыграли очень хорошо. Мы пропустили, это раскрыло игру. Сыграли достаточно хорошо, особенно во втором тайме. Сегодня было много борьбы, но мы справились, выиграли и заслужили право сыграть в следующем раунде.
В таких матчах один гол всё меняет. Когда мы пропустили, начали больше двигаться, больше играть в футбол, брать игру на себя. Конечно, было тяжело сравнять счет, потом стало полегче. Я думаю, что сегодня мы добились победы как команда.
Эта победа встряхнула команду, и это очень важно. Я уже говорил после игры с «Локомотивом», что после большого перерыва всегда нужны одна-две игры, чтобы вернуться в форму, набрать её. Товарищеские матчи — это совсем другое. Думаю, что сегодня мы набрали форму и чувствуем себя на поле гораздо лучше.
Эпизод с пенальти? Видел на поле, повтор не смотрел. Сегодня был VAR, он сказал, что пенальти был, хотя Оздоев говорил по-другому.
Жирков молодец, играл сегодня очень хорошо, поменял игру в нашу пользу. Думаю, что благодаря ему мы прошли в полуфинал», — цитирует Ивановича официальный сайт питерского клуба.
За выход в финальный матч соревнований «Зенит» поспорит с московским «Спартаком», который со счётом 3:2 обыграл ЦСКА.
- 4 марта 2020
-
23:33
-
23:27
-
23:27
-
23:22
-
23:18
-
23:12
-
23:09
-
23:07
-
23:01
-
23:01
-
22:58
-
22:56
-
22:54
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:36
-
22:35
-
22:31
-
22:29
-
22:24
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:07
-
21:57
-
21:54
-
21:48
-
21:46
-
21:35
-
21:08