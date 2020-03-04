Иванович: вышли в полуфинал благодаря Жиркову. Он молодец

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу своей команды в четвертьфинальном матче Кубка России над «Ахматом» — 2:1.



«Думаю, мы сыграли очень хорошо. Мы пропустили, это раскрыло игру. Сыграли достаточно хорошо, особенно во втором тайме. Сегодня было много борьбы, но мы справились, выиграли и заслужили право сыграть в следующем раунде.



В таких матчах один гол всё меняет. Когда мы пропустили, начали больше двигаться, больше играть в футбол, брать игру на себя. Конечно, было тяжело сравнять счет, потом стало полегче. Я думаю, что сегодня мы добились победы как команда.



Эта победа встряхнула команду, и это очень важно. Я уже говорил после игры с «Локомотивом», что после большого перерыва всегда нужны одна-две игры, чтобы вернуться в форму, набрать её. Товарищеские матчи — это совсем другое. Думаю, что сегодня мы набрали форму и чувствуем себя на поле гораздо лучше.



Эпизод с пенальти? Видел на поле, повтор не смотрел. Сегодня был VAR, он сказал, что пенальти был, хотя Оздоев говорил по-другому.



Жирков молодец, играл сегодня очень хорошо, поменял игру в нашу пользу. Думаю, что благодаря ему мы прошли в полуфинал», — цитирует Ивановича официальный сайт питерского клуба.



За выход в финальный матч соревнований «Зенит» поспорит с московским «Спартаком», который со счётом 3:2 обыграл ЦСКА.

Жирков — о победе над «Ахматом»: выигрывать всегда хорошо, а в Грозном — особенно