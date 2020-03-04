Болельщиков ЦСКА более часа не выпускали со стадиона после матча со «Спартаком»

Болельщики ЦСКА в течение длительного времени не могли покинуть стадион «Открытие Арена» после окончания матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (2:3).

«Игра закончилась в 22:09. Прошёл ровно час. Гостевой сектор только начали выпускать. Болельщики ЦСКА смотрят «Остров сокровищ», — написал в своём «твиттере» комментатор Михаил Моссаковский.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена». Спартаковцы забили два гола в начале встречи, отличились Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе. «Армейцы» сумели отыграться ещё в первом тайме благодаря голам Игоря Дивеева и Ильзата Ахметова. Основное время завершилось вничью, и матч перешёл в овертайм. Красно-белые остались вдесятером из-за удаления Понсе, но сумели вырвать победу благодаря голу Джордана Ларссона на 107-й минуте.