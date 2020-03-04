Джикия: не будем говорить о возрождении «Спартака», но приятно обыгрывать «Динамо» и ЦСКА

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2).



«Была хорошая игра, хороший соперник. Да, немного на нервах. Хочу извиниться перед всеми, что задержали. У меня тоже были дела, но, как видите, тоже задержался. Главное, что мы выиграли. Всех — с победой.



Не скажу, что во втором тайме у ЦСКА были какие-то моменты, у нас просто не получалось забить. Судейство я не обсуждаю, но удаление было не по делу. Ладно, это всё уже в прошлом. Главное — победа, мы собрались в круг, главный сказал пару слов. Ничего сверхъестественного никто не говорил. Понятное дело, что игру нужно было доигрывать в меньшинстве и забивать.



Было видно, что не хотим бить пенальти? Ну поэтому и забили гол. Не будем говорить громких слов о возрождении «Спартака». Конечно, приятно обыгрывать «Динамо», потом ЦСКА. Эйфории никакой нет, впереди сложная игра. После перерыва у всех были эмоции, это часть футбола. Не надо сильно обращать внимание. Был конфликт, но он исчерпан. Все ребята пожали друг другу руки.



Игра с «Зенитом» ещё не скоро. Пока готовимся к «Краснодару». Бакаев был у врачей, сейчас проходит какие-то обследования, чуть позже напишу ему», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.