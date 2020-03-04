Семак: «Зенит» владел инициативой, но не мог воплотить её в забитые мячи

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных в четвертьфинальном матче Кубка России над «Ахматом» — 2:1.



«Это была настоящая кубковая игра. Мы владели инициативой в ходе матча, но не смогли воплотить её в забитые мячи. Допустили ошибку в обороне, связанную с пенальти, абсолютно необязательную. Стандарты, контратаки и подобные ситуации, которые могли привести к пенальти, возможно, были. К сожалению, мы поставили себя в сложное положение, когда пришлось отыгрываться. Естественно, после забитого мяча был эмоциональный отрезок, в котором «Ахмат» смотрелся хорошо, активно. Соперник разыграл один-два-три достаточно опасных стандарта.



В дальнейшем, после того как отыгрались, не смогли забить мяч, когда «Ахмату» нужно было отыгрываться. Конечно, у нас было большое количество моментов, которые мы могли и должны были доводить до ещё одного забитого мяча. В целом тяжёлый, настоящий кубковый матч. Градус напряжённости был высоким. Но мы сегодня в любом случае заслужили победу. Поздравляю команду и болельщиков с важной, тяжёлой, трудной победой», — цитирует Семака официальный сайт питерского клуба.



За выход в финал соревнований «Зенит» поспорит с московским «Спартаком», который со счётом 3:2 обыграл ЦСКА.

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