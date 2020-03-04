Семак: «Зенит» владел инициативой, но не мог воплотить её в забитые мячи

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных в четвертьфинальном матче Кубка России над «Ахматом» — 2:1.
«Это была настоящая кубковая игра. Мы владели инициативой в ходе матча, но не смогли воплотить её в забитые мячи. Допустили ошибку в обороне, связанную с пенальти, абсолютно необязательную. Стандарты, контратаки и подобные ситуации, которые могли привести к пенальти, возможно, были. К сожалению, мы поставили себя в сложное положение, когда пришлось отыгрываться. Естественно, после забитого мяча был эмоциональный отрезок, в котором «Ахмат» смотрелся хорошо, активно. Соперник разыграл один-два-три достаточно опасных стандарта.
В дальнейшем, после того как отыгрались, не смогли забить мяч, когда «Ахмату» нужно было отыгрываться. Конечно, у нас было большое количество моментов, которые мы могли и должны были доводить до ещё одного забитого мяча. В целом тяжёлый, настоящий кубковый матч. Градус напряжённости был высоким. Но мы сегодня в любом случае заслужили победу. Поздравляю команду и болельщиков с важной, тяжёлой, трудной победой», — цитирует Семака официальный сайт питерского клуба.
За выход в финал соревнований «Зенит» поспорит с московским «Спартаком», который со счётом 3:2 обыграл ЦСКА.
- 5 марта 2020
-
01:02
-
00:53
-
00:47
-
00:36
-
00:35
-
00:17
-
00:16
-
00:15
-
00:03
- 4 марта 2020
-
23:57
-
23:43
-
23:37
-
23:37
-
23:34
-
23:33
-
23:27
-
23:27
-
23:22
-
23:18
-
23:12
-
23:09
-
23:07
-
23:01
-
23:01
-
22:58
-
22:56
-
22:54
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:36