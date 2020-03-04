Цорн: игра с ЦСКА понравилась, эмоциональная вышла

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2).
«Понравилась игра, эмоциональная вышла. Второе дерби подряд выиграли. Сегодня отдыхаем, наслаждаемся победой. Завтра соберёмся, оценим ситуацию и уже дальше будем готовиться к «Краснодару»», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
В полуфинале Кубка России московский «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 23 апреля. В другом полуфинале сыграют победители противостояний «Шинник» — «Урал» и «Химки» — «Торпедо».
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив». Лидерами по количеству трофеев также являются «железнодорожники» — на их счету 8 выигранных Кубков.
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