Мещеряков: иск «Локомотива» к Геркусу — это абсолютно нормальная практика

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал исковое заявление, поданное «железнодорожниками» к бывшему генеральному директору московского клуба Илье Геркусу.

«Ситуация с иском против Геркуса — это юридический вопрос, не хочу туда лезть. Пусть юристы разбираются. Аудиторская компания провела определённый анализ деятельности и задала соответствующие вопросы. Клуб задал эти вопросы тому, кто должен на них отвечать.



Реакции Геркуса никакой не было, поэтому клуб принял решение подать иск. Абсолютно нормальная практика. Как ещё решать такие вопросы, если не в правовом поле?» — приводит слова Мещерякова «РБК-Спорт».

Сумма искового заявления составляет 144,6 млн руб. Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 по декабрь 2018 года. В этот период клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевал Кубок России в сезоне-2016/2017.