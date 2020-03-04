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Цорн: «Спартак» будет оспаривать красную карточку Понсе

Цорн: «Спартак» будет оспаривать красную карточку Понсе
Футбол / Кубок России 0

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн высказался об удалении нападающего красно-белых Эсекьеля Понсе во время матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2).

«Что касается судейства, то мы будем оспаривать красную карточку Понсе. Мне кажется, она была не по делу.

Видел, что Гончаренко не пожал руку Тедеско, но это эмоции, всё бывает», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

В полуфинале Кубка России московский «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 23 апреля. В другом полуфинале сыграют победители противостояний «Шинник» — «Урал» и «Химки» — «Торпедо».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив». Лидерами по количеству трофеев также являются «железнодорожники» — на их счету 8 выигранных Кубков.

Цорн: игра с ЦСКА понравилась, эмоциональная вышла
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