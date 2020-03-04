Цорн: «Спартак» будет оспаривать красную карточку Понсе

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн высказался об удалении нападающего красно-белых Эсекьеля Понсе во время матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2).



«Что касается судейства, то мы будем оспаривать красную карточку Понсе. Мне кажется, она была не по делу.



Видел, что Гончаренко не пожал руку Тедеско, но это эмоции, всё бывает», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

В полуфинале Кубка России московский «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 23 апреля. В другом полуфинале сыграют победители противостояний «Шинник» — «Урал» и «Химки» — «Торпедо».



Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив». Лидерами по количеству трофеев также являются «железнодорожники» — на их счету 8 выигранных Кубков.