«Зенит» показал раздевалку команды после выхода в полуфинал Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России «Ахмат» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.



После матча «Зенит» показал эмоциональное видео из раздевалки команды.

Видео доступно в официальном «твиттере» питерского клуба.

Сегодняшняя победа позволила подопечным Сергея Семака пробиться в полуфинал турнира, где их соперником станет московский «Спартак». Их матч состоится 23 апреля на «Газпром-Арене».

Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив». В финале прошлогоднего розыгрыша подопечные Юрия Сёмина со счётом 1:0 обыграли «Урал» — победный гол на 27-й минуте игры забил Дмитрий Баринов.