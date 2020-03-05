«Зенит» показал раздевалку команды после выхода в полуфинал Кубка России
В матче 1/4 финала Кубка России «Ахмат» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.
После матча «Зенит» показал эмоциональное видео из раздевалки команды.
Видео доступно в официальном «твиттере» питерского клуба.
Сегодняшняя победа позволила подопечным Сергея Семака пробиться в полуфинал турнира, где их соперником станет московский «Спартак». Их матч состоится 23 апреля на «Газпром-Арене».
Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив». В финале прошлогоднего розыгрыша подопечные Юрия Сёмина со счётом 1:0 обыграли «Урал» — победный гол на 27-й минуте игры забил Дмитрий Баринов.
Гол Жиркова вывел «Зенит» в полуфинал Кубка России
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