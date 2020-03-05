Гол Агуэро вывел «Манчестер Сити» в четвертьфинал Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Шеффилд Уэнсдей» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Хиллсборо». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали судьи на линиях Адам Нанн и Стюарт Бёрт.

«Манчестер Сити» имел большое преимущество по ходу матча и нанёс 19 ударов по воротам против одного у соперника.

Единственный гол был забит в начале второго тайма. На 53-й минуте автором забитого мяча стал Серхио Агуэро, которому ассистировал Бенжамен Менди.

В другом матче 1/8 финала Кубка Англии «Лестер Сити» добился победы над «Бирмингемом» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр». Единственный гол на 82-й минуте забил Рикарду с передачи Марка Олбрайтона.