Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Агуэро вывел «Манчестер Сити» в четвертьфинал Кубка Англии

Гол Агуэро вывел «Манчестер Сити» в четвертьфинал Кубка Англии
Футбол / Англия 0

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Шеффилд Уэнсдей» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Хиллсборо». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали судьи на линиях Адам Нанн и Стюарт Бёрт.

«Манчестер Сити» имел большое преимущество по ходу матча и нанёс 19 ударов по воротам против одного у соперника.

Единственный гол был забит в начале второго тайма. На 53-й минуте автором забитого мяча стал Серхио Агуэро, которому ассистировал Бенжамен Менди.

В другом матче 1/8 финала Кубка Англии «Лестер Сити» добился победы над «Бирмингемом» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр». Единственный гол на 82-й минуте забил Рикарду с передачи Марка Олбрайтона.

Кубок Англии. 1/8 финала
04 марта 2020, среда. 22:45 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
1 : 0
Бирмингем Сити
Бирмингем
1:0 Рикарду – 82'
Кубок Англии. 1/8 финала
04 марта 2020, среда. 22:45 МСК
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Агуэро – 53'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020