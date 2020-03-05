Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Спортивные мероприятия в Италии будут проходить без зрителей до 3 апреля

Спортивные мероприятия в Италии будут проходить без зрителей до 3 апреля
Футбол / Италия 0

Правительство Италии постановило, что все спортивные мероприятия в стране будут проводиться без зрителей до 3 апреля из-за распространения коронавируса, сообщает Football Italia.

Это распоряжение распространяется на все области Италии, включая те регионы, которые ещё не пострадали от коронавируса. Также в документе говорится, что клубы несут ответственность за регулярные проверки игроков и сотрудников на инфекцию. Школы и университеты будут закрыты по всей стране как минимум до 15 марта.

На данный момент в Италии зафиксировано более трёх тысяч случаев заражения коронавирусом. 107 человек умерли. Напомним, ранее из-за угрозы распространения коронавируса было решено провести некоторые матчи 26-го тура Серии А без зрителей. Позже эти встречи были перенесены на 13 мая.

Матчи итальянской Серии А могут пройти без зрителей из-за коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020