Спортивные мероприятия в Италии будут проходить без зрителей до 3 апреля

Правительство Италии постановило, что все спортивные мероприятия в стране будут проводиться без зрителей до 3 апреля из-за распространения коронавируса, сообщает Football Italia.
Это распоряжение распространяется на все области Италии, включая те регионы, которые ещё не пострадали от коронавируса. Также в документе говорится, что клубы несут ответственность за регулярные проверки игроков и сотрудников на инфекцию. Школы и университеты будут закрыты по всей стране как минимум до 15 марта.
На данный момент в Италии зафиксировано более трёх тысяч случаев заражения коронавирусом. 107 человек умерли. Напомним, ранее из-за угрозы распространения коронавируса было решено провести некоторые матчи 26-го тура Серии А без зрителей. Позже эти встречи были перенесены на 13 мая.
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