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«Байер» и «Айнтрахт» вышли в полуфинал Кубка Германии

«Байер» и «Айнтрахт» вышли в полуфинал Кубка Германии
Футбол / Германия 0

В матче 1/4 финала Кубка Германии леверкузенский «Байер» обыграл берлинский «Унион» и завоевал путёвку в полуфинал. Встреча состоялась в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Обслуживал матч арбитр Беньямин Кортус. Ему ассистировали судьи на линиях Флориан Хефт и Кристиан Лайхер.

Счёт был открыт в конце первого тайма. На 39-й минуте автором забитого мяча стал Маркус Ингвартсен с передачи Мариуса Бюльтера. Хозяева восстановили равновесие на 72-й минуте, отличился Карим Беллараби, которому ассистировал Кай Хаверц. На 86-й минуте «Байер» вывел вперёд Чарлес Арангис с паса Керема Демирбая. Окончательный счёт в компенсированное время установил Мусса Диаби с передачи Беллараби.

В другом матче 1/4 финала «Айнтрахт» обыграл «Вердер» со счётом 2:0.

Кубок Германии. 1/4 финала
04 марта 2020, среда. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 1
Унион
Берлин
0:1 Ингвартсен – 39'   1:1 Беллараби – 72'   2:1 Арангис – 86'   3:1 Диаби – 90+1'
Удаления: нет / Ленц – 71'
Кубок Германии. 1/4 финала
04 марта 2020, среда. 22:45 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
2 : 0
Вердер
Бремен
1:0 Силва – 45+6' (пен)   2:0 Камада – 60'
Удаления: Костич – 90+1' / нет
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