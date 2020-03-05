«Байер» и «Айнтрахт» вышли в полуфинал Кубка Германии

В матче 1/4 финала Кубка Германии леверкузенский «Байер» обыграл берлинский «Унион» и завоевал путёвку в полуфинал. Встреча состоялась в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Обслуживал матч арбитр Беньямин Кортус. Ему ассистировали судьи на линиях Флориан Хефт и Кристиан Лайхер.

Счёт был открыт в конце первого тайма. На 39-й минуте автором забитого мяча стал Маркус Ингвартсен с передачи Мариуса Бюльтера. Хозяева восстановили равновесие на 72-й минуте, отличился Карим Беллараби, которому ассистировал Кай Хаверц. На 86-й минуте «Байер» вывел вперёд Чарлес Арангис с паса Керема Демирбая. Окончательный счёт в компенсированное время установил Мусса Диаби с передачи Беллараби.

В другом матче 1/4 финала «Айнтрахт» обыграл «Вердер» со счётом 2:0.