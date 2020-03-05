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Перф с головой коня, трибуны в огне и стычка Тедеско с Гончаренко. Яркие фото с дерби

Перф с головой коня, трибуны в огне и стычка Тедеско с Гончаренко. Яркие фото с дерби
Футбол / Кубок России 0

4 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В полуфинале турнира «Спартак» встретится с «Зенитом».

Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Эдгара Брещанова.

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