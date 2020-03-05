«Норвич» в серии пенальти обыграл «Тоттенхэм» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» принимал «Норвич». Встреча состоялась в Лондоне (Англия) на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась победой гостей в серии пенальти – 1:1 (2:3 П). Матч обслуживал арбитр Пол Тирни. Ему ассистировали судьи на линиях Гарри Леннард и Николас Хоптон.

Счёт в этой встрече был открыт на 13-й минуте, когда подачу со штрафного от полузащитника «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо на дальней штанге головой замкнул 32-летний бельгийский защитник Ян Вертонген. На 78-й минуте гости ответили забитым мячом в исполнении 27-летнего швейцарского форварда Йосипа Дрмича. Счёт 1:1 сохранился до конца основного, а после, и дополнительного времени матча. В серии пенальти сильнее оказались игроки «Норвича», обыграв лондонцев – 3:2.

Таким образом, определились 7 из 8 четвертьфиналистов Кубка Англии. Ими стали «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед», «Челси», «Ньюкасл Юнайтед», «Лестер», «Норвич», «Арсенал». Последний участник 1/4 финала определится в паре «Дерби Каунти» и «Манчестер Юнайтед».