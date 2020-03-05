Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Норвич» в серии пенальти обыграл «Тоттенхэм» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

«Норвич» в серии пенальти обыграл «Тоттенхэм» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Футбол / Англия 0

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» принимал «Норвич». Встреча состоялась в Лондоне (Англия) на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась победой гостей в серии пенальти – 1:1 (2:3 П). Матч обслуживал арбитр Пол Тирни. Ему ассистировали судьи на линиях Гарри Леннард и Николас Хоптон.

Счёт в этой встрече был открыт на 13-й минуте, когда подачу со штрафного от полузащитника «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо на дальней штанге головой замкнул 32-летний бельгийский защитник Ян Вертонген. На 78-й минуте гости ответили забитым мячом в исполнении 27-летнего швейцарского форварда Йосипа Дрмича. Счёт 1:1 сохранился до конца основного, а после, и дополнительного времени матча. В серии пенальти сильнее оказались игроки «Норвича», обыграв лондонцев – 3:2.

Таким образом, определились 7 из 8 четвертьфиналистов Кубка Англии. Ими стали «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед», «Челси», «Ньюкасл Юнайтед», «Лестер», «Норвич», «Арсенал». Последний участник 1/4 финала определится в паре «Дерби Каунти» и «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии. 1/8 финала
04 марта 2020, среда. 22:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 1
2 : 3
Норвич Сити
Норидж
1:0 Вертонген – 13'   1:1 Дрмич – 78'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020