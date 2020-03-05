Президент «Ахмата» — об игре с «Зенитом»: играли на равных с лидером сезона и чемпионом

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов подвёл итоги встречи 1/4 финала Кубка России с питерским «Зенитом» (1:2 ДВ).

«В четвертьфинальном матче Кубка России удача была на стороне «Зенита». Исход игры решился только в дополнительное время.

После матча в раздевалке я поблагодарил ребят за игру, за характер, за желание победить. Но таков футбол. И давайте не будем забывать, что играли с лидером сезона и чемпионом. При этом, играли на равных и могли выиграть.

Впереди решающие матчи Премьер-лиги. Есть уверенность, что при такой игре наши футболисты будут нас чаще радовать. Желаю им удачи, и благодарен болельщикам за хорошую поддержку!», — написал Даудов в «инстаграме».

Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив». В финале прошлогоднего розыгрыша подопечные Юрия Сёмина со счётом 1:0 обыграли «Урал» — победный гол на 27-й минуте игры забил Дмитрий Баринов.